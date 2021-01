Ingezonden | Twee maanden zonder internet

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Een bedrijf te Bándabou (Savonet) zit al twee maanden zonder internet. Sinds begin november 2020 is dit aan UTS doorgegeven, het UTS technisch personeel is al verschillende keren wezen kijken maar er komt gewoon geen schot in de zaak.

Alles wijst op ondeskundigheid van het (relatief jonge) UTS-personeel want zij geven allerlei oorzaken als reden. Dan is het de kabel, dan het kastje van UTS, dan is het in de centrale te Westpunt, en dan is het iets anders. En het ergste is dat telkens als er naar de UTS gebeld wordt dat er een nieuwe datum wordt opgegeven dat zij komen die weken ver is.

En nu het gekke!! Het bedrijf heeft een UPS-batterijtje dat stroom levert aan zowel de modem als aan de computer. Telkens als er een Aqualectra black-out is (bijvoorbeeld maandag en tijdens de andere black-outs van vorige maand) heeft het bedrijf volop internet tot precies één minuut nadat er weer stroom is. Dan valt het internet weer weg!!

UTS heeft nu weer een nieuwe datum gesteld om langs te komen. Maar na twee maanden wachten vinden wij dat dit nu wel naar de publiciteit moet. Laten wij hopen dat nadat dit bekend is geworden dat de UTS uiteindelijk professioneel zal ingrijpen en dit probleem zal verhelpen…

Naam bij redactie bekend,

Curaçao