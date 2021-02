Ingezonden | SVB: korting op AOV

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

Dat is de kop boven het hoofdartikel in uw krant van 16 februari. Het artikel lezende blijkt dat de SVB een rapport heeft gemaakt waarin maatregelen worden voorgesteld ten einde een tekort in het Sociale Verzekering Fonds te verkleinen/ voorkomen.

Het eerste idee is om de uitkering van de AOV te koppelen aan het inkomen van de uitkeringsgerechtigde maar, aangezien daarvoor de medewerking van de Belastingdienst noodzakelijk is en dit deel van het ministerie van Financiën niet in staat is deze medewerking te verlenen, is dit idee weer losgelaten.

Op zich was dit helemaal niet zo’n slecht idee omdat daarmee het draagkrachtprincipe zou kunnen worden gehanteerd waarbij de mensen met de laagste inkomens zouden kunnen worden ontzien. Het is dan ook een schande dat het ministerie van Financiën, onderdeel Belastingdienst, niet in staat blijkt te zijn de daartoe benodigde gegevens tijdig te verstrekken.

Daarom komt men vervolgens aandragen met het voorstel om de AOV-uitkeringen met 10 procent te korten en dan is dit alles met het argument dat de wet van de AOV was bedoeld om de schrijnende armoede door inkomensval door ouderen binnen de lokale gemeenschap te beperken. Kennelijk zijn de opstellers van het rapport van mening dat de AOV een vetpot is en dat de mensen die uitsluitend AOV ontvangen of slechts een deel ervan (en dat zijn er duizenden) best gekort kunnen worden op hun inkomen zodat hun inkomensval nog groter wordt. (Waar was de wet ook alweer voor?)

Tot slot is er dan ook nog het voorstel om de AOV gerechtigde in het buitenland nog verder te korten dan de 24,6 procent waarmee deze premie betaald hebbende nu al worden gekort. (Overigens je reinste discriminatie, is het niet geachte heer Plet)

Tot slot, misschien is het een idee om van de mensen die naast de AOV een pensioen genieten (menige oud overheidsdienaar heeft er meerdere) een soort van solidariteitsheffing van, bijvoorbeeld, 3 procent van dat pensioen ten behoeve van het AOV-fonds.

Hiermee voorkomt men een inkomensval en is er gelijk sprake van een zekere betaling naar draagkracht.

Wim van Vark,

Curaçao