Ingezonden | Oproep aan premier Rhuggenaath

Vandaag laten we Alvin Bakker aan het woord.

Beste heer Rhuggenaath,

Ondanks dat Curacao een groot deel van haar autonomie in moet leveren als we akkoord gaan met de richtlijnen die Nederland ons opgedragen heeft, neemt het niet weg, dat we de afgelopen 10 jaar aangetoond hebben het NIET zelf te kunnen.

Miljarden zijn verspilt, 250 miljoen gulden die we van de EU hebben gekregen om het wegennet te verbeteren is aangewend voor algemene middelen of opgeslokt door allerlei consultants.

Er gaan mensen dood van de honger of raken dakloos. Of er gaan straks kinderen naar school met nog meer honger dan ze al hadden voor de crisis. Dan wordt mij gevraagd om een bijdrage te leveren aan kinderen die het minder goed hebben dan de mijne. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat; Ook al helpen we deze kinderen met schoolspullen, ze gaan met (meer) honger naar school.

Dit is te triest voor woorden voor een land binnen het Koninkrijk.

Accepteer de hulp van Nederland A.U.B. zodat we weer kunnen leven. Stop de trots s.v.p. in de kast.

OF stel een referendum in om te kijken wat het volk wil. Ik weet 99% zeker dat het merendeel wil dat uw macht aan de kant geschoven wordt om het normale volk te helpen.

STOP s.v.p. met het eigen belang EN denk ECHT eens aan het volk en de bedrijven die de molen draaiend moeten houden!

Alleen dat zal ervoor zorgen dat men blindelings weer stemt op uw partij!

Alvin Bakker,

Curacao