Ingezonden | Massa mRNA vaccinatie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ken Berend aan het woord.

Van diverse bezorgde personen kreeg ik een video met de titel: ‘Massa mRNAvaccinatie is roekeloos en onnodig’, waarbij Prof. Dr. Theo Schetters geïnterviewd is op 6 jan 2021. Op het ‘Maatschappij kritisch platform’ Black Box News presenteerde Flavio Pasquino dit interview met uitspraken over het coronabeleid en de mRNA -vaccins

(youtu.be/aWrZxCx6L6g).

Schetters is weliswaar al veertig jaar actief in de vaccinindustrie, maar hij is deskundig op het gebied van onderzoek met dieren en behandelt geen mensen. Dat blijkt ook uit een onjuiste opmerking dat zieke mensen behandeld moeten worden met ivermectine. Dit middel wordt zowel door de fabrikant, de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, als de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA ontraden.

Schetters stelt verder dat er veel meer winst te behalen is als men zich focust op geneesmiddelen bij zieke mensen. Ook dat is niet juist, aangezien dat al volop en met heel weinig succes gebeurt. Het internationale onderzoeksregister bevat bijna 2.500 klinische onderzoeken naar potentiële behandelingen. Wereldwijd lopen tientallen studies naar de effecten van vitamine-C-infusen en vitamine- D-supplementen op covidpatiënten, maar overtuigend bewijs is er nog niet.

Bij veel patiënten die ernstig ziek worden van een corona-infectie is niet het virus zelf schuldig, maar de overdreven reactie van het eigen immuunsysteem, dat na een eerste aanval tegen de indringers van geen stoppen meer weet. Daarom wordt wel met succes dexamethason, een bekend middel tegen ontstekingsreacties, astma en allergieën bij ernstig zieke patiënten gebruikt.

Verder zegt Schetters dat mRNA-vaccins onvoldoende breed zijn ingezet bij mensen, wat niet juist is aangezien er vanaf 2015 duizenden mensen in studieverband hiermee zijn gevaccineerd voor rabies, influenza en zika. Er werd een filmpje getoond van Andrew Wakefield die mRNA-vaccinaties vergelijkt met experimenten uit ‘Jurassic Park’.

Dit soort uitspraken zijn leuk voor complotdenkers of mensen die denken dat de aarde plat is. Wakefield is één van de grootste medische oplichters van de moderne tijd vanwege zijn gefraudeerde onderzoek, waarbij hij vaccins relateerde aan autisme. Wakefield heeft veel geld ontvangen van advocaten die bewijs zochten om te gebruiken tegen producenten van vaccins en is geschrapt uit het artsenregister in Engeland. Het is logisch dat mensen zich zorgen maken om een vaccin wat bijzonder snel is ontwikkeld, misschien wel in je DNA kan gaan zitten en daarom langetermijnrisico’s kan geven.

Op 14 januari 2021 is dit in het medisch tijdschrift van Geneeskunde besproken met de titel: ‘Genotoxisch effect mRNA-vaccin ‘zeer onwaarschijnlijk’. Viroloog Rik de Swart van het Erasmus Medisch Centrum legt uit dat onze cellen onder normale omstandigheden RNA van het vaccin niet om kunnen zetten in DNA en bovendien wordt dit ook niet naar de celkern getransporteerd.

Maar, zelfs al zouden er fragmenten van SARS-CoV-2 in het DNA terechtkomen, dan kunnen die fragmenten geen actieve virale activiteit genereren omdat daarvoor het hele virale genoom in het DNA geïntegreerd zou moeten worden. Bovendien wordt mRNA van het vaccin binnen enkele uren door onze lichaamscellen afgebroken, zodat langeretermijncomplicaties erg onwaarschijnlijk zijn. Omdat RNA-verkoudheidsvirussen vrijwel iedereen in het verleden heeft besmet weten we ook dat deze besmettingen geen DNA-problemen geven.

Het mRNA-vaccin zou wat dat betreft ook geen risico vormen, omdat het daarin gebruikte mRNA alleen codeert voor het spike-eiwit van het coronavirus. Er is dus geen reden om met de mRNA-vaccinaties te wachten tot eventuele DNA-integraties met genotoxische effecten uitgesloten zijn in proefdieronderzoek. Volgens de virologen weegt het zeer geringe theoretische risico niet op tegen de voordelen die het vaccineren met het mRNAvaccin nu op grote schaal kan bieden. Inmiddels zijn er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 13 miljoen vaccinshots met het RNA-vaccin gegeven, zodat de kennis over mogelijke complicaties snel zal toenemen.

Dat betekent niet dat we de op oude technieken gebaseerde vaccins overboord moeten gooien. Moncef Slaoui, die de grote Amerikaanse vaccinoperatie op poten zette, is ervan overtuigd dat de wereld gebaat is met een combinatie van vaccins gebaseerd op nieuwe en oude technologie. Ook hier groeit de kennis snel, nu er in 49 landen meer dan 40 miljoen dosis van oude en nieuwe technieken zijn toegediend en er dagelijks 2,4 miljoen bijkomen.

Het zal snel duidelijk worden of dit ‘roekeloos en onnodig’ is. Vaccinaties blijven de meest effectieve medische interventies aller tijden en jaarlijks worden hiermee meer dan twintig verschillende levensgevaarlijke ziekten voorkomen.

Er wordt al genoeg onzin verklaard door complotdenkers, regeringsleiders en mensen als Wakefield, zodat deskundigen een extra grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en zich moeten beperken tot gefundeerde uitspraken.

Ken Berend (internist),

Curaçao