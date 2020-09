Ingezonden | Krijg toch de Corona!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gideon B. Jonker aan het woord.

“Corona vaccinatie vrijwilligers gezocht voor ANG 22k per jaar!” Corona is terug en hoe? Gelukkig zijn onze volksvertegenwoordigers er dag en nacht mee bezig om het aantal besmettingen in kaart te brengen, te verminderen, te controleren en dat natuurlijk met al het nodige om de economie draaiende te houden. De toenmalige lock-down met als doel “crushing the economy” (wat stom van me, ik bedoel “crushing the curve”), was een heel mooi streven en erg noodzakelijk. De cijfers van financieel “onafhankelijke” wereld gezondheidsorganisaties waren zeer beangstigend en dus elke maatregel was te begrijpen.

Dit was overigens een zeer unieke kans om te laten zien wie wij, Curacao, zijn! Curacao ons klein eilandje heeft het toch wel eventjes geflikt, 0 gevallen, en iedereen had het nakijken. Dat de financiële situatie nog slechter werd, was maar een bijzaak. (Corona) cijfers liegen niet, en met 0 actieve gevallen tijdens de lock-down een aantoonbaar doel behaald. Dat we een deskundige hebben met volledige isolatie als oplossing, had niemand kunnen bedenken. En als geen econoom, kan je natuurlijk niet weten dat bij volledige stilstand er geen geld verdiend kan worden, maar zelfs de regering wist dat niet. Dus, niet te lang bij stilstaan, want we zijn/ waren corona vrij(heid?).

Naast de Corona cijfers zijn er ook nog financiële cijfertjes. Zoals men weet zitten daar vaak nogal wat haken en ogen aan, maar met de nodige dosis mooi spraak kan het volk wel voor de gek gehouden worden, of in politiek correcte taal, rustig gehouden worden. Curacao weet (hoopt) dat in het ergste geval er toch een beroep op Nederland gedaan kan worden. En als het zover is laten zij zich niet door de oude koloniale overheerser vertellen wat er moet gebeuren. Dat een noodzakelijke en “ongewenste eis” voor ministers het tij doet keren is wederom een bijzaak, REMINDER: wij hadden nota bene 0 corona gevallen. Het akkoord gaan van de voorwaarden (lees: loonsverhoging) was vooral onder het mom van “Curacao zit in zwaar weer en we moeten met z’n allen dit dragen” genomen en is dus gerechtvaardigd.

Alleen heeft (ver)dragen in Forti diverse betekenissen, de een (lees 99,99%) moet de lasten dragen en de ander moet AL het kritiek verdragen omdat ze ANG 22k per jaar bijgeschreven krijgen. Zoals men dus kan zien, iedereen lijdt onder deze crisis. Denk overigens dat niemand van die 99,99% graag in de schoenen van deze ministers zou willen staan, je kan toch niet echt op vakantie dus wat heb je nou aan ANG 22k?

Anyway, ik ben er klaar mee. Kom maar op met die vrijwilligers voor de vaccinaties. Het bedrag is al beschikbaar gesteld, maar helaas voor de ministers allemaal uit liefde voor NOS Dushi Korsou.

Krijg toch de Corona…! (Dat laatste meen ik natuurlijk niet, want die PCR test blijkt nogal vervelend te zijn).

Gideon B. Jonker (sporadische columnist),

Curacao