Ingezonden | Het nieuwe abnormaal

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose Eustatia aan het woord.

Corona heeft geleid tot het verloren gaan van een groot aantal banen met veel sociale onrust als kwaad gevolg. Bij de overheidsbedrijven heeft corona geleid tot een soort verstoppertje spelen dat ze zelf aanduiden als het nieuwe normaal. Dit nieuwe normaal lijkt echter zo anders te zijn dan wat normaliter onder normaal wordt verstaan dat ik het liever als het nieuwe abnormaal aanduid.

Ik zal toelichten hoe dit nieuwe abnormaal bij een door mij benaderd overheidsbedrijf werkt. Na bellen naar het computer gestuurde 0800-nummer werd ik verbonden met een vriendelijke dame. Op mijn vraag aan haar of een brief bestemd voor de directie per email kon worden verzonden of persoonlijk aan de balie kon worden afgegeven, moest zij eerst diep nadenken om vervolgens te besluiten dat zij overleg moest plegen.

Na even wachten werd mij bericht dat de brief bestemd voor de directie gericht moest worden aan een algemeen mailadres van waaruit de brief naar de bestemde afdeling zou worden doorgeleid. Het rechtstreeks per e-mail verzenden van een brief naar het secretariaat van de directie was absoluut onmogelijk. Afgeven aan de balie was ook niet mogelijk omdat de baliefuncties waren opgeheven. De bewakers die aan de toegangsdeur staan waren niet gerechtigd om brieven in ontvangst te nemen, laat staan deze voor ontvangst te tekenen.

Ik tekende als bezwaar aan dat van een eerder naar het opgegeven mailadres verstuurde brieven, één brief ‘verloren was gegaan’ en men voor het verloren gaan geen enkele verantwoordelijkheid wenste te nemen. Op andere brieven werd zeer inadequaat of in het geheel niet gereageerd. De dame herhaalde het kennelijk bij hun nieuwe abnormaal behorende evangelie.

Men komt in de pers nogal eens berichten tegen over slechte service van ook andere (overheids) bedrijven. Klanten van UTS klagen erover dat nu UTS is opgegaan in Flow, ook daar sprake is van het nieuwe abnormaal: niet bereikbare medewerkers, langdurige vertragingen en het verdwalen in elkaar tegensprekende verwijzingen, schijnt ook daar onderdeel te zijn van het nieuwe abnormaal.

Omdat bij het keuringslokaal veel wachtenden op dezelfde tijd werden opgeroepen, was het lang wachten onder de verwoed brandende zon. Het is een nukkige, zich bewust van haar macht zijnde bewaakster die mag besluiten wanneer je naar binnen mag en/of hoe lang je in de hete zon mag staan braden. In elk geval te lang voor een senior die niet wist dat je voor dit soort gelegenheden een klapstoel en parasol moest meenemen.

Het huisvuil stapelt zich op omdat Selikor-medewerkers vanwege een conflict met de overheid het werk hebben neergelegd. De in het kader van het nieuwe abnormaal door de overheidsbedrijven geïntroduceerde maatregelen maken het leven voor de burger een stuk lastiger.

Alle supermarkten zijn open en dat geldt, met hier en daar enige beperking, voor de meeste bedrijven. Men kan zich afvragen waarom de overheidsbedrijven van corona gebruikmaken om verstoppertje te spelen.

Jose Eustatia,

Curaçao