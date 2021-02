Ingezonden | Een uitermate vreemde gang van zaken

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

De laatste tijd staan alle nieuwsmedia, zowel de kranten, als de radiostations als de Knipselkrant bol van een “hot issue” door “de overheid” voorgesteld als het “wellness project”, maar door de publieke opinie aangeduid als de “wellness scam”.

Vooral nu onlangs door de huidige Minister van Gezondheid Milieu en Natuur dit project van haar voorgangster met onmiddellijke ingang (overigens long overdue) is stopgezet, is het hele eiland in rep en roer een gonst het van de geruchten over de wellness scam.

Dat de aanduiding “welness scam” de realiteit veel beter benadert is al onomstotelijk bewezen in een knap staaltje van onderzoeksjournalistiek, waarin is komen vast te staan, met bewijsstukken gestaafd, dat sedert 1994 dit project in gang is gezet en stelselmatig in de daaropvolgende 26 jaar tot heden, zorgvuldig tot ontwikkeling is gebracht.

Eerst met niet aflatende “voorlichting” aan het “domme volk” hoe belangrijk “wellness” wel niet is voor de volksgezondheid. Vervolgens met het systematisch en doelgericht cultiveren van de ayurveda hype die -beweerdelijk- de garantie zou verschaffen voor een algeheel welbevinden en gemoedsrust met tevredenheid, innerlijke blijdschap bij alle betrokkenen in alle lagen van de bevolking, ongeacht hun sociale positie, ongeacht armoede, ongeacht geldgebrek, ongeacht de voortdurende zorg hoe het hoofd te bieden aan de hongersnood die constant op de loer lag en soms nog ligt! Nee, dit ayurveda concept was de ultieme oplossing voor een utopisch bestaan.

En de allerbeste manier om dit vorm te geven zou zijn met de inrichting van een wellness center dat deze gelukzalige gevoelens bij een ieder zou doen ontstaan. De hele volksgezondheid zou daarmee gebaat zijn en dus werden er 25 jaar lang op kosten van de belastingbetaler ettelijke dienstreizen naar India en Nederland ondernomen, per KLM business class met riante daggeld vergoedingen om die levenswijze te bestuderen.

Protesten en goed gefundeerde kritiek vanuit de reguliere medische wetenschap afkomstig van die beroepsgroep op Curaçao werden doodgezwegen en bewust genegeerd.

Dat wellness center moest en zou er komen en…….?……en zou ook nog gefinancierd moeten worden vanuit de SVB-fondsen ten behoeve van de voorziening in de medische uitgaven voor de volksgezondheid. Let wel: zelfs in het rijke Nederland worden wellness centers in de particuliere sector geëxploiteerd en worden daarmee gemoeide kosten door géén enkele zorgverzekeraar vergoed.

Ondertussen werd tegelijkertijd hier op Curaçao achter de schermen flink gesleuteld en gebouwd aan het vehikel van het gepretendeerde wellness project, waarbij naderhand bleek dat er een uitgekiend verdienmodel was geschapen ten behoeve van friends and family. Dit is niet verwonderlijk, gezien de drijvende kracht achter het “project”.

En toen werd het 2020 en toen kwam de uitbraak van de Covid-19 pandemie en toen trad allerwegen aan het licht hoe zorgwekkend de tekorten in de SVB fondsen waren om op adequate wijze te kunnen voorzien in de toegenomen zorgkosten en in het exploitatie budget van het CMC.

En toen heeft Nederland diep in de buidel getast en noodsteun verschaft die in de honderden miljoenen loopt. En toen heeft ook de particuliere sector op Curaçao de mouwen opgestroopt en in ijltempo een inzamelings- en distributienetwerk georganiseerd om voedselpakketten te bezorgen aan degenen die het hardst getroffen waren door de crisis.

En toen?…..en toen heeft -naar onlangs is gebleken- ook de SVB in samenwerking met het ministerie van GMN het inmiddels opgetuigde wellness project (lees: het opgetuigde verdienmodel) in werking laten treden en heeft de SVB het -kennelijk- klaargespeeld om in dat kader 20 MILJOEN gulden te spenderen aan de wellness scam.

Weliswaar -naar verluidt- onder de dekmantel van subsidie aan de kleine landbouwers, maar de vraag rijst dan in hoeverre enige subsidie aan de landbouw kan worden gefinancierd uit de krappe en verre van toereikende fondsen voor de volksgezondheid onder beheer van de SVB.

Dit is een uitermate vreemde gang van zaken. Het komt er in feite op neer dat uit de noodsteun vanuit Nederland die 20 MILJOEN gulden geput werd, want andere bronnen waren niet beschikbaar, zeker niet bij de SVB die voortdurend in geldnood verkeert en met tekorten te kampen heeft.

Het ‘Wellness scam Curaçao’ document. In july 2020 circuleerde op social media een nieuw document ‘Wellness scam Curacao’ waarin opnieuw dubieuze praktijken van de door tal van schandalen en aangiftes geplaagde minister en haar echtgenote aan het licht werden gebracht. Hoewel de bron en datum niet bekend is, lijkt het te gaan om een (concept) aangifte of aanzet tot vragen in de Staten. Klik hier als onderstaand Scribd document in uw browser niet zichtbaar of downloadable is.

