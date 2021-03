Ingezonden | Dieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Winnie L. Tanasale aan het woord.

Dit zijn de Statenleden, de oppositie, die, ondanks de mooie beloften in de huidige verkiezingscampagnes, stelen van de bevolking. Ordinaire dieven dus. Je zou dat toch niet verwachten van Statenleden.

Vertegenwoordigers van het volk. Voor hun riante salarissen zouden ze moeten werken. Ondertussen is er sprake van hun snor drukken of in duidelijk Papiamentu: nan ta bula pipa. Shame, shame on you.

Met jullie actie dienen jullie niet het volk, maar spekken jullie de eigen zakken.

Winnie L. Tanasale,

Curacao