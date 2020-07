Ingezonden | Comeback zonnepanelen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Willem Kemper aan het woord.

Het artikel van Solar Magazine dat door het Antilliaans Dagblad in de editie van 24 juli is geplaatst over de comeback van zonnepanelen heb ik met belangstelling gelezen, waarbij mij is opgevallen dat de heren van Dynaf niet erg positief zijn over het eiland.

Maar ondanks dat willen ze toch wel hun bijdrage leveren aan verduurzaming en een beter leven voor onze mensen. Omdat er hele en halve onwaarheden werden vermeld en ik ervan uit ben gegaan dat Solar Magazine verantwoordelijk is voor de inhoud heb ik aldus gereageerd:

Geachte redactie,

Via uw editie van juni jongstleden kennisgenomen van het artikel over de zonnepanelenmarkt op Curaçao waarin u de heer Van der Gulik en zijn bedrijfsleider Spaans aan het woord laat.

In het interview wordt door beiden gesuggereerd dat hun bedrijf Dynaf als enig bedrijf op de eilanden in staat zou zijn om dergelijke installaties te realiseren. Dat is echter een groot misverstand. Ik vertegenwoordig het bedrijf Metis op de eilanden en ik kan u verzekeren dat ons uitermate innovatieve concept werkelijk voor 100 procent duurzaam is en meer dan voldoende kennis heeft om projecten groot en klein uit te voeren.

In ons concept is bijvoorbeeld het noodstroomaggregaat overbodig en hetzelfde geldt voor een UPS. Voor een hotelcomplex op een van de eilanden hebben we een ontwerp gemaakt waarbij de kWh-meter in principe 24 uur per dag op nul blijft staan. Het nog te bouwen hotel zal verder van alle gemakken zijn.

Zo zijn de hotelkamers gekoeld tot 20 graden Celsius en zijn er voldoende EV-laadstations beschikbaar. Dit alles verhoogt het groene imago van het betreffende eiland en dat van het hotel in het bijzonder, waarbij de investeerder bovendien kan rekenen op een aantrekkelijke terugverdientijd van minder dan zes jaar.

Ook wij hebben met ons bedrijf te maken met dezelfde wispelturige overheden als waar Dynaf op doelt. Maar dat geldt in meer of mindere mate toch voor ieder bedrijf? Een goed ondernemer kan creatief met tegenwerking omgaan. Tot slot zou ik nog willen opmerken dat het mij opvalt dat Dynaf zegt niet rijk te willen worden van haar solar-activiteiten, maar een bijdrage wil leveren aan de duurzaamheid. Ik heb daar echt tranen van in mijn ogen gekregen! En maar gewoon noodstroomaggregaten en UPS’en blijven verkopen.

Willem Kemper (oprichter Metis Curaçao),

Curaçao