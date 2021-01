Ingezonden | Ban serio

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Lesley Peterson aan het woord.

Wat ik zo bewonder bewonder, is de eenheid en samenwerking onder de bevolking, de politici en vakbondsmensen op ons eiland. Laat me niet lachen. Het is om te huilen. Het aantal van 24 politieke partijen op een eiland met nauwelijks 115.000 stemgerechtigden is ongelooflijk. En volgens de persberichten hebben ze allemaal hetzelfde doel: Het levensgeluk van het volk van Curaçao verbeteren. Ze hebben allemaal de oplossing voor de financiële, economische en gezondheidsproblemen.

Deel van Nederland? Onafhankelijkheid? Soberano? Wat dat ook moge betekenen, Eigenlijk zou ik een politieke partij willen zien die zegt: Wij hebben geen oplossingen maar we gaan ons best doen zonder anderen aan te vallen. Gewoon eerlijk zijn en samenwerken. En dan het grote aantal vakbonden voor dezelfde groep werkers. De ambtenaren hebben keuze zat. Er komen er steeds meer bij. En toe maar, ook weer een nieuwe vakbondscentrale. De verkiezingen komen eraan en de stoelendans is al een tijdje bezig. Politici die, zoals hier gezegd wordt, uit de tuin springen (bula kura).

Het is meer opstaan, de stoel dichtklappen en dan denken: Zal ik het meenemen of niet? Kijk eens naar de laatste tijd: Rennox, Jeser, Elsa, Jaime, Giovanni, et cetera. En er komen er meer. Elsa en Jeser hebben het redelijk netjes gedaan door hun stoel te laten voor de partij. Rennox heeft zijn stoel dichtgeklapt, onder zijn arm gestopt en mee naar huis genomen en is dus onafhankelijk.

Maar wij hebben nu van hem weer een nieuwe partij cadeau gekregen die de oplossing gaat bieden voor al onze problemen. Jaime neemt zijn stoel mee naar een andere partij. Maar dit hele verhaal van politici die weggaan of overstappen is een traditie in ons politiek bestel. Denk maar aan Gerritje en Charles. Problemen samen oplossen, overleggen, de tegenpartij niet aanvallen, zoeken naar win-winsituaties door te praten, anderen niet beschuldigen van je eigen falen. Dat kennen we niet.

En wij moeten binnenkort stemmen op dit circus. Eenheid en samenwerking op Curaçao? Come on guys. Ban Serio.

Lesley Peterson,

Curacao