Hotelbezetting Aruba voorlopig laag | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – De leden van de Aruba Hotel & Tourism Association (Ahata) verwachten een geleidelijk en langzaam herstel van het toerisme. Zonder ondersteuning zullen de meeste bedrijven het niet redden.

Ahata concludeert dit uit een enquête uit onder hotels naar het herstel van het toerisme en de voortgang van de bezetting. Uit de enquête bleek dat het herstel langzaam en geleidelijk verloopt.

Voor de maand juli blijft de verwachte gemiddelde bezettingsgraad negen procent. Hotels voorspellen een gemiddelde bezettingsgraad van achttien procent voor augustus op Aruba, met een geleidelijke groei naar een bezettingsgraad van veertig procent in december. Indicaties zijn dat timeshare-hotels in juli een hogere bezettingsgraad hebben, gemiddeld geschat op 35 procent.

De weg naar herstel is lang en toerisme-gerelateerde bedrijven zullen geruime tijd kosten moeten betalen die hoger uitpakken dan de inkomsten. Programma’s zoals de loonsubsidie stellen bedrijven in staat te overleven en werkgelegenheid te behouden. ,,Payroll is slechts één segment van de kosten van een bedrijf, dus de subsidie helpt slechts gedeeltelijk. Zonder de loonsubsidie tijdens de herstelperiode zouden veel bedrijven echter faillissement moeten aanvragen of hun activiteiten moeten herstructureren”, aldus de ceo van Ahata, Tisa LaSorte.

Sinds Aruba op 1 juli zijn luchtgrenzen weer opende, zijn er al meer dan tienduizend passagiers geland. Van hen zijn ruim 7.000 toeristen. Dat heeft de directeur van Aruba Tourism Authority (ATA), Ronella Tjin Asjoe-Croes, gezegd.

Aruba opende op 1 juli zijn grenzen voor bezoekers uit Nederland, Canada en een groot deel van het Caribisch gebied. Sinds 10 juli zijn Amerikanen ook welkom. Mensen die naar Aruba willen reizen moeten voor vertrek een coronatest doen, of een test ondergaan bij aankomst.

Op de luchthaven zijn inmiddels bijna 3.000 mensen getest op corona. In totaal zijn er veertien actieve besmettingen geregistreerd op het eiland. Volgens Tjin-Asjoe Croes hanteert het eiland een strikt beleid wat testen betreft. ,,Als gevolg daarvan is het aantal besmettingen laag.”

Bron: Antilliaans Dagblad