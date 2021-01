HLN | Amper volk op protestactie voor Trump aan hoofdkantoor Twitter in San Francisco

De opkomst om te protesteren ten voordele van Donald Trump aan de hoofdkantoren van Twitter in San Francisco was erg laag. The Verge spreekt van amper één Trumpaanhanger, ABC 7 van twee. In elk geval waren er blijkbaar meer agenten aanwezig dan demonstranten. Er werden ook twee tegenprotesteerders geteld.

De politie van San Francisco was voorbereid op de protestactie waartoe was opgeroepen op social media. Trumpfanaten zouden aan de gebouwen van Twitter in San Francisco hun ongenoegen laten blijken over het feit dat hun grote held vrijdag van de microblogsite – hét favoriete communicatiemiddel van de Amerikaanse president – is verjaagd. VolgensThe Verge stonden er om 8 uur gisterochtend zo’n dertig politieagenten klaar en amper één sympathisant van Trump – ABC 7 hield het op twee. Bij Twitter was er overigens niemand op kantoor: het personeel werkt al sinds maart thuis door de coronapandemie.

Dat Twitter Trump bant van haar sociaalnetwerk lokt felle discussies uit, ook bij wie niet meteen zo’n enorme fan is van de huidige Amerikaanse president. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde de permanente schorsing van de Amerikaanse president Donald Trump door Twitter zelfs “problematisch”, omdat een privébedrijf beslist tussen te komen in de vrije meningsuiting.

Sommigen zien er opportunisme in van Silicon Valley, waar grote techspelers als Twitter en Facebook Donald Trump vier jaar lang verdeeldheid op hun platformen lieten zaaien en nu plots drastisch ingrijpen. Mogelijk willen ze de volgende president, de Democraat Joe Biden, alvast wat gunstig stemmen, klinkt het in die hoek.

Bron: The Verge, ABC 7

