Hato toneel van vertrekkende bursalen | Curacao.nu

Willemstad – Luchthaven Hato was gisteren het toneel van vertrekkende bursalen. 192 stapten op het vliegtuig naar Nederland.

Het ging er anders aan toe dan normaal.

Vanwege de coronamaatregelen mogen alleen passagiers de vertrekhal in en moest dus afscheid worden genomen buiten. De binnenkomende KLM-vlucht was vertraagd doordat het vliegtuig bij vertrek uit Schiphol terug moest keren. Een van de cockpitbemanningsleden was ziek geworden. Uiteindelijk vertrok het toestel om acht uur, vier uur later dan gepland.

