MFK wil Staten opnieuw boycotten | Curacao.nu

Willemstad – MFK is ook vandaag van plan de Statenvergadering te boycotten. Daarmee wil de fractie, net als vrijdag, voorkomen dat Shaheen Elhage geïnstalleerd wordt als nieuw en 21e lid van het parlement.

De partij van Gerrit Schotte is boos, omdat er al lang geen sprake is van democratie in de Staten.

Staatsrechtgeleerde Arjen van Rijn zegt in het Antilliaans Dagblad, dat een gang naar de rechter zo onvermijdelijk lijkt. Ook een ingrijpen door Nederland, via de Gouverneur, komt zo dichterbij.

