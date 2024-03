FTM | Curaçaos cryptocasino met miljardenomzet, eigen F1-team en rapper Drake op de loonlijst aangeklaagd door vijf gokverslaafden

Stake.com dubieus gokbedrijf op Curacao

In nog geen vijf jaar tijd groeide het online cryptocasino Stake – sponsor van superster Drake, de Formule 1 en Engelse voetbalclubs – uit tot een miljardenbedrijf. Ondanks dat het lak heeft aan regels. Een groep gedupeerde gokkers heeft de strijd aangebonden tegen het omstreden casino, dat officieel is gevestigd op Curaçao.

– ’s Werelds grootste cryptocasino Stake is wereldwijd actief, grotendeels ongereguleerd. Het van oorsprong Australische bedrijf opereert met een goklicentie van Curaçao.

– Vijf gedupeerden menen dat Stake misbruik heeft gemaakt van hun gokverslaving en eisen hun verloren inzet terug. Omdat Stake nergens op reageert hebben ze de rechter op Curaçao verzocht het moederbedrijf failliet te verklaren.

– Stake heeft sponsordeals met supersterren als Drake en een eigen Formule 1-team. Daarnaast werft het bedrijf veel gokkers via streamers: populaire gamers die zichzelf filmen terwijl ze gokken bij Stake. Het grootste streamingplatform Twitch (onderdeel van Amazon) verbood in 2022 dergelijke gokstreams. In reactie hierop startte Stake zijn eigen streamingplatform: Kick.

– Kick betaalt populaire streamers vele miljoenen om hun video’s te posten. Het platform fungeert in meerdere opzichten als vooruitgeschoven pion voor het gokbedrijf.

– Zo rijdt Stakes Formule 1-team in sommige grand prixs onder de naam Kick, vanwege lokale regelgeving omtrent gokreclame.

‘Vanavond gaat om jullie, niet om ons,’ roept de Canadese superster Drake de kijker toe in een Youtube-video. Lurkend aan een waterpijp staart hij met twee anderen via een scherm naar een roulettetafel in een casino. ‘We geven geld weg, elke winnaar krijgt 20.000 dollar.’

Nog geen drie minuten nadat Drake zijn livestream is begonnen, slingert de croupier het balletje langs de rand van de roulettetafel. Kijkers kunnen, terwijl Drake roulette speelt, een webformulier invullen om mee te doen aan een soort loterij. De gelukkigen krijgen een telefoontje van Drake en 20.000 dollar speelgeld.

Het witte balletje cirkelt rond het draaiende wiel. Het danst, springt en kaatst nog een paar keer op de cijfervakjes voor het tot stilstand komt. Van de 860.000 dollar (!) die Drake heeft ingezet blijft 360.000 dollar over. In drie minuten tijd is de rapper een half miljoen dollar kwijt. Na een kwartier staat hij 8 miljoen dollar in de min. Het lijkt hem weinig te deren.

Dat is niet zo vreemd. Drake speelt namelijk bij Stake.com, een online casino dat hem sponsort. Een wereldberoemde rapper die aan de roulettetafel met miljoenen smijt: dat trekt publiek. En meer publiek betekent meer nieuwe klanten voor het casino. Stake werkt bijna uitsluitend met cryptomunten als bitcoin.

Het casino beleefde sinds 2018 een razendsnelle opkomst, in 2022 was de omzet naar verluidt gegroeid tot 2,6 miljard dollar. Hoewel het in de belangrijkste markten – de en de meeste Europese landen – eigenlijk niet mag opereren.

Toch kunnen mensen uit die landen gokken bij Stake.com, aldus critici en niet slachtoffers, net als minderjarigen en mensen die zich laten registreren als gokverslaafd. Het bedrijf weet zijn doelgroepen te bereiken via eindeloze streams op internet. De video's van Drake en andere bekende influencers die live online urenlang casinospellen spelen zijn een uniek marketinginstrument.

Geoblock

In dit voorbeeld is Drake te zien met de populaire streamer Rohstein, die woont en werkt op Malta. Hij wordt gezien als een grondlegger van het genre waarbij de kijker een casinospel ziet, terwijl in de hoek van het beeld een persoon daar commentaar bij geeft.

Sinds 2016 speelt Rohstein op digitale fruitautomaten bij casino’s en geeft daarop commentaar in urenlange streams. Deze video met Drake is een jaar geleden op gezet. De livestream werd uitgezonden op Kick.com, de streamingsite van Stake zelf. Voor wie zo’n stream voor het eerst ziet, is het wellicht een nogal bizarre vorm van entertainment. Maar blijkbaar zijn de video’s dermate effectief dat ze genoeg opleveren om een streamingsite in de lucht te houden, en Drake als ambassadeur te binden.

Ook offline is de marketing van Stake.com zichtbaar. Het casino sponsort de Everton en Watford. De Formule 1-volger kan dit seizoen genieten van het raceteam Stake-F1. Het gokbedrijf is hoofd- en naamsponsor geworden van het Zwitserse team Sauber.

In Zwitserland, waar Stake ook niet is toegestaan, overwegen de autoriteiten om het team te verbieden onder de naam Stake te racen. In Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore en Abu Dhabi racet het team onder de naam Kick. In Nederland mag Stake volgens mediaberichten dit jaar wel naamsponsor zijn op de Grand Prix van Zandvoort in augustus. ‘Dat mag inderdaad omdat Stake.com met een geoblokkade werkt in Nederland,’ zegt de woordvoerder van de Kansspelautoriteit. ‘Wel gaan we er dit jaar op toezien dat Stake rond de Grand Prix in Zandvoort die blokkade niet uitzet of iets dergelijks.’

‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken’

Vanaf 1 januari 2025 is ‘ongerichte’ reclame, zoals sportsponsoring, voor online gokken niet meer toegestaan. Mensen die Stake.com bezoeken, zien in veel landen, waaronder Nederland, een bericht dat de site niet beschikbaar is op hun locatie. Maar met een simpele zoekopdracht op Google zijn tal van sites en video’s te vinden die uitleggen hoe je zo’n ‘geoblock’ omzeilt.

Dat kan door gebruik te maken van VPN (software waarmee je het kan laten lijken alsof je in een ander land bent) of ‘mirrors’ (kopieën van de website met een andere URL). Wat eveneens kan helpen is het kopen van een al aangemeld account, die worden verhandeld op sociale media. In de ‘terms of service’ schrijft Stake dat het gebruik van VPN om de site te bereiken niet is toegestaan. ‘Maar dat handhaven ze niet,’ zegt een Nederlandse cryptospecialist die tijdens de coronalockdowns gefascineerd raakte door het online casino.

Illegaal aanbod uit Curaçao

De oprichter van Stake is de Australiër Edward ‘Eddie’ Craven. Craven woont in Melbourne, waar hij recent, ondanks de jonge leeftijd van 28, het duurste huis van de stad kocht voor 80 miljoen Australische dollar (48 miljoen euro). Maar in Australië heeft Stake geen vergunning. Het bedrijf werkt – zoals wel meer casino’s die het niet nauw nemen met de regels over ‘verantwoord spelen’ – met een licentie van Curaçao. Dat eiland is een walhalla voor online casino’s. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat bijna 40 procent van alle online casino’s die ergens ter wereld op een ‘zwarte lijst’ staan, uit Curaçao komt.

‘Er is een substantieel illegaal aanbod uit Curaçao,’ aldus de woordvoerder van de Nederlandse Kansspelautoriteit in 2021 tegenover Follow the Money. ‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.’

Over de effectiviteit van die boetes maakt de Kansspelautoriteit zich niet veel illusies. ‘Het is vaak niet mogelijk een boete te innen en we hebben verder geen middelen om ze juridisch aan te pakken,’ zegt de woordvoerder.

Toch is een Curaçaose vergunning goed genoeg om contracten te sluiten met bedrijven die online betalingen afhandelen (‘payment providers’) en bedrijven die online casinospellen produceren of data voor sportweddenschappen leveren (‘game providers’).

‘Zo’n Curaçaose vergunning is feitelijk niet meer dan een excuus voor payment- en game providers,’ legt de in gokzaken gespecialiseerde Curaçaose advocaat Roel Bijkerk uit. ‘Die vinden het kennelijk goed om met partijen in zee te gaan zolang ze maar een vergunning zien, ook al stelt die niets voor.’ Bijkerk vertegenwoordigt vijf gokverslaafden uit Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die hun verloren geld terugeisen van Stake.

‘Stake.com voldoet aan alle wetten en regels over de hele wereld,’ laat de woordvoerder van Stake aan Follow the Money weten. ‘Dit is inclusief het voorkomen van toegang vanuit plaatsen waar het gebruik van ons platform verboden is.’ ‘Alleen het gebruik van een VPN of een andere manier om de locatie van een gebruiker te verbergen, geeft niet automatisch toegang tot Stake.com,’ vervolgt de woordvoerder. ‘We hebben strenge -vereisten om de locatie en identiteit van elke klant te verifiëren, evenals systemen die onmiddellijk iedereen blokkeren die verdacht wordt van het gebruik van een VPN of andere technologie om de wet te omzeilen.’

Maar dat klopt niet, stellen meerdere gokverslaafden. Een van hen komt uit de . Toch werd hij naar eigen zeggen gewoon toegelaten tot het casino, zo is te lezen in een uitspraak van een bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Stake maakte misbruik van zijn gokverslaving, stelde deze Amerikaan tegenover de rechter.

Verkochte voetbalwedstrijden

De gokverslaafde uit de VS, van wie we de naam niet weten, begon in 2021 een rechtszaak tegen Medium Rare nv, de Curaçaose brievenbusvennootschap die Stake.com officieel exploiteert.

In de uitspraak staan enkele trucs beschreven die het casino zou uithalen. Zo zouden er valse geruchten rondgaan over voetbalwedstrijden die ‘verkocht’ waren: de uitslag zou van tevoren al vaststaan. De Amerikaanse gokker meldde bij een medewerker van Stake dat hij op dergelijke gemanipuleerde wedstrijden wedde.

‘Stake heeft in al die gevallen misbruik van hun gokverslaving gemaakt’

Dat is geen probleem, laat de medewerker van Stake weten. ‘Je moet wel een fuckkkking grote lading onbetrouwbare weddenschappen afsluiten om ooit in de buurt van problemen met ons te komen,’ verklaart die. De reden dat de medewerker het niet zo erg vindt dat deze Amerikaan op verkochte voetbalwedstrijden gokt, is omdat de wedstrijden helemaal niet verkocht zijn. De geruchten daarover zijn vals.

Daarnaast weet Stake dat de man gokverslaafd is. Mocht hij toch geld winnen met sportweddenschappen, dan geeft hij dat wel weer uit aan de virtuele slotmachines die Stake ook aanbiedt. Want hoewel de Amerikaan Stake heeft verzocht hem toegang tot de casinospellen te ontzeggen, laat Stake hem, wanneer hij een zwak moment heeft, toch toe.

De Amerikaan krijgt zelfs tienduizenden dollars per maand van Stake voor het aanbrengen van andere klanten, via het zogenoemde affiliateprogramma. Wie klanten aanbrengt, krijgt een percentage van de verliezen die deze nieuwe klanten maken. Het negeren van regels en het uitbuiten van gokverslaafden levert een belangrijke bijdrage aan de ongekende groei van het bedrijf, aldus de Amerikaan. En hij is niet alleen.

Faillissementsaanvraag

Volgens advocaat Bijkerk, die vijf Europese gedupeerden bijstaat, hebben ze allen een sterke zaak weten op te bouwen waarmee ze hun verliezen terug zouden moeten kunnen claimen bij de rechter in Curaçao. ‘Stake heeft in al die gevallen misbruik van hun gokverslaving gemaakt waardoor zij aanzienlijke schade geleden hebben, waar Stake aansprakelijk voor is,’ verklaart Bijkerk.

Bij vier van de vijf gokkers variëren de verliezen van 23.000 euro tot bijna 132.000 euro. De vijfde, een Brit, verloor omgerekend maar liefst 1,5 miljoen euro. Het casino heeft volgens Bijkerk op grove wijze misbruik gemaakt van de gokverslaving van de man.

‘Medium Rare reageerde niet eens op aansprakelijkheidsstellingen, laat staan dat Stake haar verantwoordelijkheid genomen heeft,’ zegt advocaat Bijkerk. Hij heeft daarom het faillissement van het miljardenbedrijf aangevraagd. De faillissementszitting is bepaald voor eind maart.

Bijkerk legt uit waarom hij er niet voor kiest om namens zijn cliënten schade te verhalen, maar inzet op een faillissement. Voor elk van de vijf een procedure starten zoals de Amerikaanse gokker heeft gedaan ‘duurt een jaar en kost kapitalen. Terwijl: als een schuldenaar gewoon meerdere claims niet betaalt, ook al heeft die genoeg geld, is dat een reden voor faillissement. Dit is een legitiem middel om onwillige debiteuren in beweging te krijgen.’

In een reactie aan Follow the Money laat Medium Rare weten: ‘We hebben niets meer te zeggen over deze ongegronde beweringen dan te bevestigen dat we ons tegen de aanvraag zullen verdedigen en er alle vertrouwen in hebben dat onze positie zal zegevieren.’

Of de spelers geld tegemoet kunnen zien uit de boedel van Medium Rare, is de vraag. Eerder verklaarde de rechter op Curaçao op soortgelijke wijze 1xCorp – de vennootschap achter het online casino – failliet. Maar het bleek de operatie niet echt te hinderen. 1xBet richtte een nieuwe vennootschap op op Curaçao en ging op oude voet verder. ‘Daar zou de curator op moeten ingrijpen,’ zegt Bijkerk.

Maar volgens de curator van 1xCorp, Arend de Winter, is dat lastig. ‘Het kost veel tijd.’ De gerechtelijke raderen draaien langzaam op Curaçao. ‘Een faillissement van een ander online casino, Lock Poker, loopt al sinds 2016.’ Omdat failliete brievenbusvennootschappen lege boedels achterlaten, staan er voor een curator weinig tot geen inkomsten tegenover de werkzaamheden.

Verslavingsgevoelig

De in crypto's gespecialiseerde verdiepte zich tijdens de coronapandemie in Stake. Hij raakte geïntrigeerd door de eindeloze video's die gokinfluencers streamden via het Amerikaanse platform Twitch. Twitch is een Youtube-achtige site waar bezoekers naar livevideo's kunnen kijken en chatten. Die livestreams gaan over van alles, waaronder computerspellen, schaken, dj sets of gewoon gezellig gebabbel.

‘Ik zag hoe in 2020 populaire streamer de xQc begon met uitzendingen over hoe hij gokte op Stake,’ vertelt Kees. ‘Zijn community bestaat ook uit jongeren van onder de 18.’ xQc is het pseudoniem van de Canadees Félix Lengyel (28), in 2020 en 2021 de populairste streamer op Twitch met bijna 12 miljoen volgers.

‘De meeste promotie vindt plaats op het internet en daar wordt niet gehandhaafd’

Het verleidde hem ook het casino te bezoeken. Zelf hield Kees in een Excel bij hoeveel hij gokte en verloor. ‘Ik ben niet zo verslavingsgevoelig,’ zegt hij. Maar in chatrooms op Twitch en Reddit kreeg hij wel mee hoe andere gebruikers van Stake, niet zelden jonger dan 18, in de problemen kwamen.

De Franse toezichthouder op de kansspelmarkt bevestigde in 2021 dit beeld. Het oordeelde dat ‘de site-exploitant zijn illegale site actief promoot op livestreamingplatforms die vooral gericht zijn op een jong publiek’.

‘We maken in Nederland wetgeving die het goksites verbiedt reclame te maken gericht op jongeren, maar de meeste promotie vindt plaats op het internet en daar wordt niet gehandhaafd,’ constateert Kees. Sociale media platforms als Instagram, Twitter/X en Youtube houden bedrijven als Stake niet tegen om ook in Nederland reclame te maken.

'We maken in Nederland wetgeving die het goksites verbiedt reclame te maken gericht op jongeren, maar de meeste promotie vindt plaats op het internet en daar wordt niet gehandhaafd,' constateert Kees. Sociale media platforms als Instagram, Twitter/X en Youtube houden bedrijven als Stake niet tegen om ook in Nederland reclame te maken.

Omdat Kees zelf voor een cryptobedrijf werkt, heeft hij verstand van de materie. Hij besloot de crypto wallets van Stake te analyseren en vond een wallet waarmee het bedrijf in twee jaar tijd voor maar liefst 9 miljard Amerikaanse dollar aan transacties heeft verricht. Kees deelde zijn bevindingen met Follow the Money vanwege onze eerdere onderzoeken naar online casino's op Curaçao.

HONDERDEN MILJOENEN PER MAAND

Als de zogeheten “Picasso1” op vrijdagavond 1 maart besluit een avondje te gaan gokken, maakt hij voor 350 dollar aan crypto’s over naar zijn account op Stake. De munten vloeien van zijn persoonlijke wallet naar een centrale wallet waar de crypto’s van honderden, of zelfs duizenden gokkers samenkomen.

Het zit Picasso1 tegen, want als hij na bijna drie uur spelen stopt heeft hij nog 70 dollar over. Maar voor Stake zit het mee. Want naast Picasso1 hebben honderden anderen op diezelfde vrijdagavond “ink verloren. Zoveel, dat het online casino een dag later ruim drie miljoen dollar kan afromen uit de wallet waar ook Picasso1’s speelgeld op stond.

Stake opereert met tientallen van dit soort centrale wallets tegelijk, ontdekte Follow the Money. Transacties van cryptomunten worden opgeslagen in de blockchain van de betre#ende munt (bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum). Met behulp van de juiste software is dit te lezen als een kasboek waarin alle transacties staan.

Een waarde van bijna 1,25 miljard dollar

Eigen analyses van Follow the Money bevestigen dat er voor miljarden dollars aan crypto’s door Stake vloeien. Zo’n vijfenhalf jaar geleden, 3 september 2018, werd voor het eerst cryptovaluta gestort op de rekening van Stake.com.

Het betrof de munt Ethereum, met op dat moment een waarde van 29 Amerikaanse dollar. In totaal stroomde er op de openingsdag voor 30.000 dollar aan cryptomunten binnen, waarvan 25.000 dollar dezelfde dag nog terugvloeide naar de gokkers.

Tegenwoordig verwerkt Stake zo’n 20 duizend transacties per etmaal: stortingen, uitkeringen, en het verplaatsen van winsten naar cryptobeurzen, om die daar weer om te wisselen voor echt geld (het is niet te zien in welke valuta). Maandelijks wordt er voor honderden miljoenen dollars aan cryptomunten uit de centrale wallets van Stake afgeroomd.

Met de grootste wallets zijn inmiddels honderdduizenden betalingen verricht, ter waarde van miljarden dollars. De centrale wallet waar ook Picasso’s geld belandde is goed voor ruim 3,9 miljoen transacties, en de 200 grootste afromingen door Stake hebben een waarde van bijna 1,25 miljard dollar.

Schaakgrootmeester

Twitch, eigendom van Amazon, greep wel in. Het maakte in september 2022 een einde aan de gokstreams nadat bleek dat volgers van streamers in de schulden waren geraakt. Maar de operatie van Stake was blijkbaar zo winstgevend dat het genoeg middelen had om een eigen streaming platform te beginnen: Kick.

Kick kocht populaire streamers bij Twitch weg voor bedragen die zich meten met wat Saoedi-Arabië betaalt voor topvoetballers als Ronaldo. Het betaalde xQc in juni vorig jaar 100 miljoen dollar om over te stappen. xQc wisselt in zijn streams op Kick het spelen van computerspellen als Grand Theft Auto af met gokken op virtuele fruitautomaten.

Om niet alleen maar game- en gokstreams te hebben, haalde Kick ook populaire streamers uit andere subgenres naar zijn kanaal, zoals de op Twitch populaire schaakgrootmeester .

Kick belooft streamers slechts 5 procent van de reclame-opbrengsten in te houden, terwijl Twitch 30 tot 50 procent inhoudt. Dit betekent dat Kick enorme verliezen moet draaien. Van Twitch is namelijk bekend dat het nooit winstgevend is geweest, omdat de kosten om streaming mogelijk te maken heel hoog zijn.

Voor Amazon is de oprichting van Kick ironisch genoeg een goede deal. Het bedrijf is niet alleen ’s werelds grootste webwarenhuis, maar met ook de grootste aanbieder van clouddiensten ter wereld. AWS levert opslagruimte en streaming-software aan Kick, wat ze wél geld oplevert.

‘AWS heeft duidelijke voorwaarden die vereisen dat onze klanten onze services gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving,’ laat de woordvoerder van Amazon in een reactie weten. ‘We onderzoeken alle meldingen van misbruik en ondernemen snel actie tegen activiteiten die in strijd zijn met ons beleid.’

Ondanks de enorme marketinguitgaven en de investering in Kick blijft er nog genoeg over voor de eigenaar van Stake. Oprichter Eddie Craven is de grootste winnaar van het online casino. In de zes jaar dat het casino actief is heeft hij een vermogen vergaard van naar schatting zo’n 1,9 miljard euro.

Auteur: Henk Willem Smits Historicus en journalist met kennis van belastingontwijking, fraude en corruptie.

Auteur: Remy Koens Datajournalist. Reken op veel cijfers en grafieken in de verhalen van Koens.

Auteur: David Davidson Begonnen als nachtredacteur op een industrieterrein en houdt zich sindsdien bezig met zaken die meer daglicht verdienen.

Bron: Follow The Money.nl

Naschrift KKC

De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

