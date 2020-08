FCUpdate | Hiddink schrikt van chaos Curaçao: “Anders blijf ik weg”

7:32 – Het is chaos troef rondom de nationale ploeg van Curaçao. Bondscoach Remko Bicentini moest via de media vernemen dat hij moet wijken voor Guus Hiddink. Pas daarna werd Bicentini via de e-mail op de hoogte gesteld door de bond. Hiddink is op zijn beurt overvallen door de opmerkelijke gang van zaken. Hij wacht daarom nog met het zetten van zijn handtekening.

“Ik heb nog geen handtekening gezet. En dat ga ik ook niet doen, voordat alles keurig netjes is afgehandeld”, zegt Hiddink tegen De Telegraaf. De Varssevelder heeft in zijn onderhandelingen aangegeven dat Curaçao correct moet omgaan met Bicentini. “Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat het niet klopt, dat alles netjes is afgehandeld, zoals mij gezegd is. Dat zal dan eerst moeten gebeuren. Zo lang dat loopt, wacht ik met verder praten, laat staan dat ik nu een handtekening zet.”

Enige haast is wel geboden, want de komende interlandperiode in september wil Hiddink een trainingskamp beleggen. “Het is de bedoeling dat we de groep dan bij elkaar roepen voor een trainingskamp op De Veluwe. Bertus Holkema (beoogd teammanager, red.) is daar nu al mee bezig. Of het allemaal doorgaat, hangt af van wat er nu gaat gebeuren.”

Hiddink heeft als doel om Curaçao naar het WK 2022 in Qatar te loodsen. “Het is een zware weg naar het WK, want je moet meerdere ronden door, maar het is niet onmogelijk. Het is een prachtig doel om naar toe te werken. Maar nogmaals: alles onder voorbehoud. Eerst moet het goed geregeld worden, zodat ik kan tekenen. Anders blijf ik weg.”

Bron: FCUpdate.nl