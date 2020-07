Eerste fase Bullenbaai afgerond | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De eerste fase van de renovatie bij Bullenbaai is afgerond. De opslagcapaciteit voor 5,8 miljoen olievaten is klaar voor gebruik.

Naar verwachting meert volgende week de eerste olietanker aan. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een informatiesessie van de overheid in de reeks Fòrti Habrí.

Gisteren gaven premier Eugene Rhuggenaath (PAR), directeur Refineria di Kòrsou (RdK) Marcelino de Lannoy en manager human resources en communicatie van Curaçao Refinery Utilities (CRU) Earl Balborda antwoord op vragen over de raffinaderij.

Rode lijn is de nieuwe weg die de regering heeft ingeslagen voor de toekomst van de raffinaderij die is gericht op duurzaamheid met gebruikmaking van moderne technologieën. Maar op korte termijn zorgt de opslagcapaciteit bij Bullenbaai voor de broodnodige inkomsten. Bij CRU zijn nog 535 mensen in dienst. Die werken aan het onderhoud van de installaties, maar ook aan het verbeteren van de organisatie en interne processen.

In een korte video zegt CRU-manager David de Haseth dat vijf miljoen gulden is geïnvesteerd om de capaciteit van 5,8 vaten in gebruik te kunnen nemen. Die investering moet zich snel terugverdienen. CRU werkt met 12 lokale aannemers. In de tweede fase wordt de opslagcapaciteit uitgebreid met vier tanks. Voor de derde fase is een investering van 100 miljoen gulden nodig. Het gaat om het groot onderhoud van tien tanks dat drie jaar in beslag zal nemen en werk zal bieden aan 300 tot 400 contractarbeiders.

,,Wij voeren de exploitatie van Bullenbaai zelf uit, met onze eigen mensen”, benadrukt RdK-directeur De Lannoy. Anders dan de raffinaderij kan Curaçao de operatie bij Bullenbaai wel zelf aan. ,,Daarvoor is minder kapitaal nodig”, zegt De Lannoy. ,,Het risico is minder groot. We produceren niet zelf, maar bieden onze capaciteit te huur aan, we verlenen een dienst. Daarvoor versturen we elke maand een factuur. Daarvoor moeten wel iets terug doen, zoals goed onderhoud en geen fouten maken met de blending van de producten.”

In april heeft deze krant al bericht over renovatieplannen bij Bullenbaai. Toen zei De Lannoy al dat een groot deel van de tanks onbruikbaar was omdat PdVSA ‘Bullenbaai ruim twee jaar niet heeft gebruikt’. Van de 37 tanks die opslag bieden voor 15 miljoen vaten is alleen de capaciteit van nog geen 6 miljoen vaten beschikbaar. Die opslagcapaciteit kan nu dus in gebruik worden genomen.

Destijds zei de RdK-directeur dat daarvoor moest worden voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften en dat er aan een response-plan werd gewerkt in geval van olielekkage. Ook moest alles rond de tanks, het instrumentarium en de alarmsystemen in orde zijn, zoals bijvoorbeeld bliksemafleiders.

De drie aanlegsteigers die in gebruik worden genomen, waren nog in goede staat, maar de laadarmen, om de olie van het schip naar de pijpleiding te brengen, moesten worden opgeknapt. Bij Bullenbaai zijn zes aanlegsteigers (jetties) waarvan er drie nodig zijn voor de opslagplannen. De aanlegsteigers zijn in goede staat.”

