ED | Geen uitstel voor afpakken van tientallen miljoenen van ‘gokmiljonairs’ Best en Geldrop

Max Steenberghe | Eindhovens Dagblad

DEN BOSCH – De rechtbank wil niet afwachten of twee mannen ook in hoger beroep schuldig blijken aan grootschalig witwassen van illegale gokmiljoenen. Ze zet een zaak om dat geld af te pakken gewoon door.

Advocaten, waaronder de Eindhovense Jules van Wijk, vechten op verschillende fronten met het Openbaar Ministerie. ‘Gokmiljonairs’ uit Best en Geldrop runden goksites, maar deden dat volgens de rechtbank niet vanuit het buitenland maar vanuit Nederland en dat was verboden. Er zou meer dan honderd miljoen zijn omgezet, en vervolgens witgewassen via een doolhof van BV’s.

De mannen zijn in hoger beroep maar het OM is al bezig met de volgende ronde: afpakken van tientallen miljoenen

De twee hoofdverdachten kregen twee jaar cel. Ze gingen in hoger beroep tegen die uitspraak en de zaak ligt nu bij het gerechtshof dat er opnieuw naar gaat kijken. Ondertussen is het OM echter bezig met de volgende ronde: het afpakken van de -volgens haar- illegale winst. Die wordt vooralsnog geschat op ruim veertig miljoen.

Ingewikkeld gevecht

Een kwart daarvan moet van de twee verdachten komen, de rest van hun -inmiddels failliete- bv’s. Het afpakken is een groot en ingewikkeld gevecht, onder andere door het vervlechten en verstoppen van bv’s en geld. Dat is niet nieuw in deze zaak, ook het onderzoek zelf duurde ruim vijf jaar.

Als het gerechts­hof de mannen onschuldig verklaard, is de financiele zaak voor niets ingezet.

De advocaten stelden twee weken geleden voor om eerst de uitkomst van het hoger beroep af te wachten. Als het hof de mannen vrijspreekt, zou de financiele zaak voor niets zijn ingezet wat veel tijd en geld kost. De rechtbank wijst dat, na twee weken beraad, echter af.

Belastingdienst

Ondertussen is ook de fiscus in actie gekomen. De Belastingdienst heeft een flinke rekening. Ze wil alsnog 13, 5 miljoen hebben. Die aanslag slaat op verzwegen inkomsten. Ook daar gingen de mannen tegen in beroep, maar dat is afgewezen.

