Drastische stijging coronagevallen Sint Maarten | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – Het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus neemt met de dag toe op Sint Maarten, dat sinds het virus op het eiland aankwam, 126 gevallen heeft gekend.

Sinds maandagmiddag zijn er elf nieuwe gevallen bijgekomen. Terwijl het land zich klaarmaakt voor het orkaanseizoen, heeft de gemeenschap ook te maken met verschillende gevallen van Covid-19, die sinds het weer openstellen van de grenzen drastisch toenemen.

Van de actieve gevallen volgen lokale gezondheidsautoriteiten 46 mensen die in thuisisolatie verkeren, één persoon is nog steeds opgenomen in het St. Maarten Medical Center (SMMC), terwijl een andere is geïsoleerd in een aparte faciliteit. Dit maakte de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA), Richard Panneflek bekend.

Volgens de bewindsman zijn er op dit moment 47 actieve gevallen. ,,Eén (1) nieuw geval werd afgelopen maandag bevestigd en dinsdagmiddag bevestigde de gezondheidsautoriteit CPS vijf extra Covid-19-gevallen, waarmee het totale aantal gevallen in de afgelopen vierentwintig uur op zes kwam”, zei Panneflek.

Het aantal mensen dat is hersteld sinds het eerste geval op Sint Maarten eerder dit jaar, is nu 64. 189 Mensen bevinden zich nu in quarantaine op basis van contactopsporingsonderzoeken uitgevoerd door CPS op personen die mogelijk in contact zijn geweest met een van de 47 actieve gevallen.

In een voortdurende poging om de verdere verspreiding van het virus onder controle te houden, heeft CPS nu 151 mensen getest op de Princess Juliana International Airport (PJIA) en 706 mensen in de hele gemeenschap.

Minister Panneflek zei dinsdag: ,,Naarmate het aantal positieve gevallen stijgt, blijft CPS actief haar contactopsporingsmaatregelen uitvoeren, die waarschijnlijk meer gevallen zullen opleveren voordat het aantal uiteindelijk begint te verminderen.”

De minister zei dat er nog steeds behoefte is aan absolute veiligheid terwijl wordt gewerkt aan het beheersen van de toename van Covid-19-gevallen.

,,We kunnen het belang van het dragen van maskers, sociale afstand nemen en je handen wassen met zeep of voldoende handdesinfecterende middelen gebruiken niet vaak genoeg benadrukken. Dit zijn de enige stappen die we als gemeenschap kunnen nemen om ervoor te zorgen dat we de verspreiding van het virus tegengaan en de curve afvlakken”, aldus Panneflek.

