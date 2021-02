DolfijnFM | Verlenging noodtoestand afhankelijk van oppositie

Het is nog maar de vraag of de noodtoestand op Curaçao verlengd kan worden. De regering moet daarover een besluit nemen, want de eerste noodtoestand is slechts 90 dagen geldig.

Het besluit moet bekrachtigd worden door het parlement maar de regering heeft daar geen meerderheid. Ze heeft minstens één stem van de oppositie nodig.

De impasse in de Staten is ontstaan omdat de oppositie weigert voor een quorum te zorgen, zodat de vacante zetel van de PAR wordt opgevuld.

Bron: DolfijnFM