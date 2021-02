DolfijnFM | Tweede Britse variant-besmetting op Curaçao

Op Curaçao is een tweede geval van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld.

Deze besmetting is gelinkt aan de eerste persoon die daarmee besmet raakte. De GGD had 81 testmonsters naar Nederland gestuurd om te kijken of er sprake was van andere varianten dan het originele Coronavirus.

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth zijn er meer besmettingen van de Britse variant op Curaçao, want niet iedereen vertoont coronaverschijnselen die besmet is.

Bron: DolfijnFM