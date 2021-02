DolfijnFM | Toch nog ruim 25.000 reizigers naar Curaçao, ondanks reisadvies

Dankzij het onduidelijke reisadvies van Mark Rutte zijn er tussen november vorig jaar en half januari dit jaar toch nog 27.000 passagiers van Schiphol naar Curaçao vertrokken.

Omgekeerd vlogen er in diezelfde periode ruim 25.000 mensen terug. Het verschil, bijna 1500 passagiers, is onderweg in Sint-Maarten uitgestapt. Mark Rutte gaf destijds een negatief reisadvies, met uitzondering van de Caribische eilanden.

Dat is nu gewijzigd, Curaçao is code oranje – alleen noodzakelijk reizen – ondanks het feit dat er nog nauwelijks nieuwe besmettingen zijn.

Bron: DolfijnFM