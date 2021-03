DolfijnFM | Testratio in februari daalt, 2000 minder tests uitgevoerd

WILLEMSTAD – Op Curaçao zijn in de maand februari bijna 7000 mensen getest, 2000 minder dan in januari, toen de tweede golf op zijn retour was. Van de 7000 mensen in februari werden bijna 150 positief getest.

Daarmee komt de testratio op 2,1 procent.

In januari was dat nog 3,6 procent. 13 januari is de laatste keer dat er meer dan 10 mensen positief werden getest. Vanaf het begin van de coronacrisis zijn bijna 5000 mensen positief getest op een totaal van iets meer dan 50.000 testen.

137 mensen werden opgenomen in de special Covidafdeling van het ziekenhuis. 22 mensen overleden als gevolg van het virus.

Bron: DolfijnFM