DolfijnFM | Regering tevreden over naleving maatregelen

De regering is over het algemeen tevreden over hoe Curaçao zich aan de maatregelen houdt. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath in de persconferentie.

Hij hoopt dat Curaçao dit kan volhouden zodat, hopelijk, binnenkort de maatregelen weer een klein beetje kunnen worden versoepeld. Volgens de permier is er nog altijd een simpel doel: stabilizeren en balanseren in de strijd tegen het cornavirus. Daarbij wordt de capaciteit van de medische zorg in de gaten gehouden, net als het onderwijs en de economie.

Bron: DolfijnFM