DolfijnFM | Nieuwe bustarieven in op 1 februari

ABC-busbedrijf heeft zijn nieuwe tarieven bekend gemaakt. Vanaf 1 februari betaal je voor een ritje 2,00 gulden. 30 cent meer dan nu.

Een ritje naar Bándabou, Lagun, Westpunt of Tera Kòrá kost 2,50. 65+ers met een smartpass krijgen 25 cent korting. De nieuwe tarieven zijn afgedongen door het busbedrijf na de staking twee weken geleden.

Of het busbedrijf hiermee uit de financiële problemen komt is nog even de vraag. Daarvoor moeten de Staten nog positief beslissen over de hoogte van de overheidssubsidie.

