DolfijnFM | Nieuw sculptuur in beeldentuin Blue Bay

Beeldentuin Blue Bay heeft er een, in het oog springende, sculptuur bij; ‘Pacific Song’. Museum en Beeldentuin Nic Jonk, uit het Noord-Hollandse Grootschermer, schenkt het beschilderd aluminium object van drieënhalve meter hoog.

Om de onthulling luister bij te zetten, is de zoon van Nic Jonk, Zeger en zijn vrouw Annelies, hierbij aanwezig.

Nic Jonk (1928-1994) maakte ‘Pacific Song’ in zijn nadagen toen zijn gezondheid het werken aan grote bronzen beelden niet meer toeliet. In het werk worden walvissen afgebeeld die met hun staart een hart vormen. Het rood gecoat metaal is beschilderd met felle kleuren die erop gespat zijn. Het geeft het werk ritme, dynamiek en een bepaalde spontaniteit.

De titel ‘Pacific Song’ refereert aan een belangrijk thema in het werk van Nic Jonk: de zee waar zijn geliefde dieren de walvissen zwemmen als symbool voor de machtige natuur. ‘Song’ heeft te maken met de bijzondere geluiden die deze reuzen van de zee maken: het zogenaamde walvisgezang. Nic Jonk was er helemaal door gegrepen.

Het hart verbindt deze elementen met het gevoel wat de mens voor de natuur moet opbrengen. ‘Ik vind het een mooi idee dat één van de twee grote werken in metaal, die mijn vader heeft gemaakt, op Curaçao staat. We hadden al een kleine versie van het beeld ‘Pacific’ op Curaçao gebracht. Het is een wens dat het derde beeld van mijn vader op Curaçao, de grote ‘Pacific’ op de pier zal zijn’, aldus Zeger Jonk.

De Beeldentuin Blue Bay timmert flink aan de weg op het terrein van Blue Bay. Al ruim veertig beelden van met name Curaçaose kunstenaars zijn in de afgelopen vier jaar bij elkaar verzameld en in de buitenlucht tentoongesteld.

Ook kunnen beelden van buiten Curaçao worden opgenomen in de beeldentuin mits ze qua thema of materiaal een link hebben met het eiland. En zo komen ‘Pacific’ en Curaçao bij elkaar.

Beeldentuin Blue Bay is dagelijks gratis te bezoeken op vertoon van een legitimatie.

Door: Saskia Luckmann-Meijer

Bron: DolfijnFM