DolfijnFM | Motie Bonaire over dierenwelzijn aangenomen

Op Bonaire is een motie van Elvin Tsjin-Asjoe over dierenwelzijn aangenomen.

Daarmee ligt de weg vrij voor het bestuurscollege om een algemeen pakket van maatregelen in te voeren voor de leefomstandigheden van dieren op het eiland. Eerder had de Nederlandse minister Schouten van Landbouw gezegd dat dierenwelzijn een verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten zelf.

Tjin Asjoe ziet naast het pakket aan maatregelen ook graag een bewustwordingscampagne op scholen over het belang van dierenwelzijn.

Bron: DolfijnFM