Vorig jaar kwamen er beduidend minder mensen om het leven in het verkeer. 11 tegen gemiddeld 17 sinds 2010.

Toch is niet gezegd dat covid daar oorzaak van is, daarvoor zijn de getallen statistisch te klein. Wat opvalt is, dat vooral fietsers en voetgangers het slachtoffer werden en oude mensen.

Vier van de elf waren boven de 65 jaar oud. De meeste slachtoffer vallen op de grote verbindingswegen, waar harder gereden kan worden, zoals de Weg naar Westpunt en de Schottegatweg.

Bron: DolfijnFM