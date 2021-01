DolfijnFM | Marilyn Alcalá-Wallé doet aangifte tegen Statenvoorzitter

Marilyn Alcalá-Wallé heeft aangifte gedaan tegen Statenvoorzitter Ana Maria Paulette en secretaris Kimberley Ascension van de PAR.

Zij zouden de voormalige minister van Onderwijs aangezet hebben om valsheid in geschrifte te plegen en zo de kieswet te omzeilen. Alcalá-Wallé was de eerste in lijn om Jesser El Ayubi op te volgen in het parlement.

De Statenvoorzitter zou eigenhandig hebben besloten dat dat niet gaat gebeuren. Alcalá-Wallé wil nu dat het OM gaat onderzoeken of Pauletta en Ascension strafbaar zijn.

Bron: DolfijnFM