DolfijnFM | Man zwaar gewond bij eenzijdig ongeluk

Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Fuik. Door nog onbekende redenen verloor de man de macht over het stuur op de kaya Seru Grandi en botste tegen een muur.

Hij droeg geen gordel en werd door de klap uit de auto geslingerd. Daarbij raakt hij onder meer zwaar gewond aan zijn hoofd. Hij is opgenomen in het CMC, zijn toestand is zorgelijk.

Bron: DolfijnFM