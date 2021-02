DolfijnFM | Laatste Fokker 50 van Insel vliegt naar Kenya

De laatste Fokker 50 van het vroegere Insel Air verlaat Curaçao. Het toestel is via Amerika en Nederland verkocht aan een luchtvaartmaatschappij in Kenya.

Het bijna 28 jaar oude vliegtuig stond al die tijd op Hato. Alle overige Fokker 50s van Insel zijn gescrapt nadat het bedrijf failliet ging in 2019.

Er staat nu nog één vliegwaardig vliegtuig van de oude vloot van Insel Air in de hangaar op Hato. Dat is een Fokker 70, gekocht door ATS, die opgeknapt en doorverkocht wordt.

Bron: DolfijnFM