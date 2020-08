DolfijnFM | Kort geding Elhage pas op vrijdag

Het kort geding dat Shaheen Elhage heeft staat pas voor vrijdag 10.00 uur op de rol van de rechtbank.

De nummer 10 op de lijst van PAR wil via de rechter zijn zetel in het parlement afdwingen. Door het wegblijven van de oppositie kan de beëdiging in het parlement maar niet plaatsvinden. Volgens de advocaat van Elhage heeft de late datum te maken met het groot aantal gedaagden, waaronder alle 20 Statenleden.

Ook practisch gezien is er een probleem om het kort geding eerder te voeren: het Hof verhuist deze week naar een nieuw onderkomen aan de Emancipatieboulevard.

Bron: DolfijnFM