DolfijnFM | Inlichtingendiensten: Venezuela blijft potentiele dreiging voor ABC-eilanden

Venezuela vormt een potentiële dreiging voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dat staat in de dreigingsanalyse van de inlichtingendiensten in Nederland.

Een militair conflict is onwaarschijnlijk, maar er bestaat wel een kans op het uit de hand lopen van mogelijke incidenten. Venezuela zal ook na het regime Maduro nog wel even instabiel blijven.

Aruba, Bonaire en Curaçao hebben last van de crisis in Venezuela. Geopolitiek omdat er kans is op een geopolitieke krachtmeting tussen grootmachten als de VS, Rusland en China.

Daarnaast is er ook risico omdat het Venezolaanse leger zich inlaat met de handel in drugs, goud en wapens.

Bron: DolfijnFM