DolfijnFM | Gregorius slaat op nieuw een grandslam

Honkballer Didi Gregorius heeft zijn Amerikaanse club Philadelphia Phillies met een grandslam-homerun naar een overwinning op Miami Marlins geleid.

Gregorius sloeg direct in de eerste inning een grandslam-homerun, waarmee zijn ploeg op een 4-0 voorsprong kwamen. Het is alweer zijn zevende homerun van het seizoen en opnieuw met een grandslam.

Het honkbalseizoen is vanwege corona enkele maanden later dan normaal begonnen en ingekort van 162 naar 60 wedstrijden per team. Gregorius lijkt met zijn ploeg af te steven op deelname aan de play-offs die over twee weken beginnen.

Bron: DolfijnFM