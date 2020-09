DolfijnFM | Artsen Aruba schrijven brandbrief

De medisch specialisten op Aruba luiden de noodklok in verband met corona. Als het aantal besmettingen niet afneemt en het aantal ernstige covid-19 zieken blijft toenemen kan het ziekenhuis binnenkort geen veilige zorg meer leveren voor alle patiënten.

Op dit moment liggen er 43 mensen in het enige ziekenhuis op het eiland. Twaalf van de 21 IC-bedden is bezet. Het is volgens de medisch specialisten vijf voor twaalf. Zij doen een dringend beroep op de bevolking om Covid zeer serieus te nemen en de opgelegde maatregelen te volgen.

Bron: DolfijnFM