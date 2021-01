DolfijnFM | Gevangeniseten met larven van vliegen

Gedetineerden van blok 7 in de SDKK gevangenis hebben gisteren wat langer moeten wachten op hun eten.

Reden: in zes bakjes zaten larven van vliegen. Volgens de gevangenen werd dat pas ontdekt toen ze hun eten voorgeschoteld kregen. Maar volgens de directie werden de larven ontdekt voor het uitdelen.

De zes bakjes waren niet goed gesloten. Meestal gaan klachten over het eten in de gevangenis over het menu, dit keer over ongedierte. Alle etensbakjes zijn meteen weggegooid.

Bron: DolfijnFM