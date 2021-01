DolfijnFM | Eis tegen Gerel ‘Brada’ Palm 20 jaar om liquidaties

Het Openbaar Ministerie in Nederland eist 20 jaar celstraf tegen Gerel ‘Brada’ Palm. De 38-jarige Curaçaoënaar zou verantwoordelijk zijn voor een dubbele liquidatiepoging in 2016.

Palm is volgens het OM een handlanger van Ridouan Taghi. Hij is sinds maart 2017 voortvluchtig nadat hij op spectaculaire wijze uit de gevangenis in Paramaribo wist te ontsnappen. Sindsdien staat hij op internationale opsporingslijsten. De rechtszaak wordt zonder hem gevoerd. Uitspraak is 28 januari.

Bron: DolfijnFM