Nietsvermoedende snekbezoekers op de Gosieweg kregen gisteren de schrik van hun leven.

Een chauffeur die net wat had gekocht en weg wilde rijden trapte op het gas, maar vergat de versnelling in achteruit te zetten. Met vol gas reed hij in op drie snèkbezoekers voor hem.

Eén wist net weg te springen, maar de andere twee werden vol geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en maken het naar omstandigheden wel.

Bron: DolfijnFM