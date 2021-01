DolfijnFM | Brievengat blijft last houden van regenwater

De wijk Brievengat heeft last van water. De hevige regenval van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor overlast.

De buurtcommissie slaat alarm, maar de overheid reageert niet. Sommige mensen kunnen hun huizen niet in vanwege het water dat blijft staan. Of vanwege de gaten in de weg die vol staan met water.

Verkeersdrempels die het regenwater niet weg laten lopen. Maar ook zebrapaden die door de regen zijn weggespoeld vormen een probleem voor vooral ouderen die willen oversteken.

Bron: DolfijnFM