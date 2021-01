DolfijnFM | Beleefdheidsbezoeken gaan nu via zoom

Premier Rhuggenaath ontvangt beleefdheidsbezoeken via Zoom. Vrijdag verscheen Rodolfo Sabonge op het scherm van zijn laptop.

Sabonge is de secretaris-generaal van de ‘Association of the Caribbean States’, ACS. Beide heren praatten over de economische ontwikkeling, transport en de rol van Curaçao in de Associate van Caribische Staten.

Ook werd er gesproken over toerisme, digitale transformatie en de bescherming van de Caribische Zee. ACS bestaat uit vijfentwintig lidstaten en zeven geassocieerde leden, waaronder Curaçao

Bron: DolfijnFM