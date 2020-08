Een auto is compleet in vlammen opgegaan, gisteren op de Maracaweg in Santa Rosa.

Politie en brandweer kwam er aan te pas, maar blussen door de brandweer haalde niets meer uit. De auto stond langs de kant van de weg geparkeerd.

Hoe het voertuig in brand heeft kunnen vliegen is niet bekend en wordt nu onderzocht.

Bron: DolfijnFM