DolfijnFM | Apothekers: Politici geven verkeerde uitleg over geneesmiddelen op Curaçao

Willemstad – De Vereniging Apothekers en Eigenaren (VAE) betreurt het dat politici verkeerde uitleg geven over de geneesmiddelenvoorziening op Curaçao. Botika’s staan daardoor vaak met de rug tegen de muur in een conflict waar ze geen invloed op hebben.

In een persverklaring leggen de apothekers uit hoe de geneesmiddelenvoorziening werkt op Curaçao. Een botika declareert een geneesmiddel bj de SVB voor de prijs die leverancier factureert. De apotheek heeft daar geen winstmarge op, zegt de VAE. De hoogte van de leveranciersprijs die SVB aan de apotheken vergoed wordt door de het ministerie van Economische Zaken bepaald.

Receptregelvergoeding

De apotheeek betaalt haar kosten uit de receptregelvergoeding, een vergoeding die zij krijgt voor elke aflevering van een geneesmiddel, ongeacht de prijs. Die vergoeding is, sinds introductie in 2001, 7 gulden, plus de eigen bijdrage van 1 gulden die de botika wettelijk verplicht is te innen. Als referentie: de receptregelvergoeding is op Aruba en Sint Maarten ongeveer 16 gulden en op Bonaire ongeveer 7 dollar, aldus de VAE.

De apothekers snappen dat gezien de huidige financiële situatie bij de overheid het duidelijk is dat er bezuinigd moet worden. De VAE heeft in overleg met de vorige Minister van Volksgezondheid en de SVB een convenant ondertekend met als hoofdzaak dat er meer generieke medicijnen toegelaten worden tot het eiland, geneesmiddelen die in Europa en USA/Canada al jaren veilig zijn gebleken en daar reeds beoordeeld. Daarmee zou per jaar ongeveer 30 miljoen gulden kunnen worden bespaard, denken de apothekers.

Invloed

De VAE benadrukt dat botika’s geen invloed hebben op de prijzen van geneesmiddelen en dat inkoopprijs gelijk is aan de afleverprijs, zonder een risico dekking voor medicijnen die kunnen vervallen.

De VAE betreurt het dat politici zonder verstand van zaken de bevolking hierover verkeerd proberen voor te lichten.

Bron: DolfijnFM