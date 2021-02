Vurnon Anita wil spelen voor het nationale voetbalelftal van Curaçao. De middenvelder van RKC Waalwijk is door bondscoach Guus Hiddink benaderd.

Maar de FIFA moet toestemming geven, want de ex-Ajacied speelde in het verleden al drie keer voor het Nederlands elftal. De wereldvoetbalorganisatie kan dispensatie geven en stelt zich soepeler op vanwege de coronacrisis. Anita is oud-jeugdspeler van CVV Willemstad.

Bron: DolfijnFM