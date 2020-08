DolfijnFM | Ambtenarenbonden willen geen 12,5 procent inleveren

De vijf ambtenarenbonden gaan niet akkoord met een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van 12,5 procent.

Gisteren hebben zij hun leden voorgelicht. De bonden zien de ingreep van Rhuggenaath op basis van de Nederlandse coronasteun als illegaal.

In een brief wordt de regering nu opgeroepen de maatregel te annuleren. Vanochtend worden de leden opgeroepen naar het Wilhelminaplein te komen om de brief te overhandigen.

Bron: DolfijnFM