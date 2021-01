DolfijnFM | ABC-busbedrijf in financiële nood

ABC-busbedrijf is in financiële nood. Dat schrijft de Èxtra. Die baseert zich op een brief van het management aan het personeel.

Het busbedrijf heeft vier voorstellen ingediend bij de overheid om het hoofd boven water te houden. Zo zou ABC de tarieven willen verhogen of de dieselprijs verlagen. En anders financiële steun om het verlies van 40 procent aan passagiers op te vangen vanwege Covid.

Ook het terugdraaien van de beslissing om 1,3 miljoen gulden te bezuinigen zou een oplossing zijn. Volgens de brief heeft het ministerie van Verkeer en Vervoer op geen van de voorstellen gereageerd.

Bron: DolfijnFM