De herdenking die elk jaar plaatst vindt op 20 augustus ter nagedachtenis aan de 15-jarige Curaçaose jongen Kerwin Duinmeijer is aangepast.

Door het coronavirus is er geen fysieke herdenking maar praten bekende en minder bekende Nederlanders op de Facebookpagina ‘Kerwin Vrienden Van’ over discriminatie in de maatschappij van toen en nu. Kerwin Duijnmeijer werd op 20 augustus 1983 doodgestoken in Amsterdam.

Bron: DolfijnFM