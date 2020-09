Willemstad – De 65-jarige Eelbert Benito Rafela is gisteren bij een brand om het leven gekomen. Dat gebeurde gistermiddag in een woning aan de Kaya Begonia in Bonam.

Het lichaam van de man werd gevonden nadat de bluswerkzaamheden waren afgerond.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Bron: DolfijnFM