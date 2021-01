Persbureau Curacao

Kralendijk – De stroomuitval van gisteren op Bonaire werd veroorzaakt door een graafmachine die een hoofdkabel raakte.

Daardoor viel de stroom uit in Noord Saliña, Antriol, een gedeelte van Lagun, Mexico, Nikiboko en Tera Kòrá, en Belnem. Ook op zondag viel de stroom uit, maar daarvan is de oorzaak nog onduidelijk.

Een totale Black-out was het niet, dat was voor het laatst in 2015.

