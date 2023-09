DKR | Regering Curaçao pakt oud-gouverneur Saleh titel Minister van Staat af

Dossier Koninkrijksrelaties.nl | Met brief



Willemstad – Oud-gouverneur Jaime Saleh moet zijn titel Minister van staat inleveren. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van minister-president Pisas aan de op dit moment in Nederland verblijvende Saleh.

Pisas geeft Saleh tot 30 september de gelegenheid vrijwillig afstand te doen van de eretitel. Doet hij dat niet, dan zet de regering de besluitvorming in gang om hem de titel formeel te ontnemen. Aanleiding voor de zeer ongebruikelijke stap is de betrokkenheid van Saleh bij het Ennia-schandaal. Die was commissaris bij de verzekeraar in de periode dat eigenaar Ansary de pensioenkas plunderde.

De verontwaardiging in de gemeenschap was groot toen bekend werd dat de onkreukbare geachte Saleh gedurende zijn commissariaat voor 2 tot 3 keer vergaderen per jaar bijna 3 miljoen gulden heeft ontvangen.

In de persoonlijke brief dringt Pisas er bij Saleh op aan dat deze “maximale terughoudendheid” betracht bij zijn activiteiten in Nederland waar hij wordt voorgesteld als minister van staat. Zo is Saleh door het Benelux-Universitair Centrum uitgenodigd op 22 september te spreken op een symposium in Den Haag waar ook voormalig minister-president Balkenende spreekt. Zeer waarschijnlijk is Saleh dinsdag (Prinsjesdag) ook te gast bij de troonrede.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Klik hier voor de brief van kabinet Pisas aan Minister van Staat mr. Jaime Saleh.

