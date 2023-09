NTR | Recordaantal toeristen op Curaçao, maar kleine hotels blijven leeg

Een recordaantal toeristen zijn in de eerste helft van 2023 op Curaçao verbleven, zegt het Curaçaose toerismebureau CTB. Bij de kleinere hotels en appartementen is het juist opvallend rustig. “Waar blijven die toeristen?”

Maar liefst 373.068 toeristen verbleven op Curaçao tussen januari en augustus 2023. Voor de maand augustus is dat 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, volgens het CTB. De grote hotels zijn blij, maar de kleinere ondernemers zeggen dat zij het juist veel rustiger hebben.

‘Waar blijven ze?’

De kleinere ondernemers vragen zich af hoe dat zit met de groei aan toeristen, omdat zij juist een daling zien in bezetting. “Ik merk dat het bij ons rustiger is dan normaal gesproken in deze periode”, vertelt Miranda Mirre van Mirador Apartments. “Ook zie ik een afname in het aantal aanvragen uit Nederland.”

De afgelopen maanden zijn inderdaad minder toeristen uit Nederland gekomen, laten cijfers van het CTB zien. In juli – de maand waarin het meeste aantal toeristen het eiland bezochten – kwam er 18 procent minder toeristen vanaf Schiphol. In augustus was dat 9 procent.

“Onze leden die zich vooral richten op de Nederlandse markt zien inderdaad een afname in het aantal verblijfstoeristen”, reageert Casha. “Leden die ook gevonden worden door toeristen uit de Noord- en Zuid Amerikaanse markt hebben hier minder last van.”

Volgens de belangenorganisatie is er momenteel voor de Nederlandse markt een tekort aan stoelen doordat all-inclusive hotels de goedkopere stoelklasse hebben opgekocht. “Hierdoor komen evenveel toeristen naar het eiland als in 2019, maar deze toeristen gaan dan naar de all-inclusives en niet naar de leden van Casha.”

Zorgen bij kleinere bedrijven Ook bij verschillende duik-accomodaties is het rustiger, ziet Casha onder haar bezorgde leden. Vorig jaar hadden ze een bezetting van 75 procent, vorige maand (augustus) was dit maar 33 procent. Autoverhuur is ook gedaald volgens Casha: in augustus was 55 procent verhuurd, tegenover 80 proces vorig jaar in dezelfde periode.

Zorgen om grote hotels

De kleinere verblijven maken zich zorgen, want ondertussen wordt het een na het andere hotel uit de grond gestampt op het eiland. Na het Corendon Mangrove Resort die binnenkort verder gaat met de uitbreiding van nog eens 400 hotelkamers, zal dit jaar nog even verderop in de straat het Marriot Courtyard zijn deuren openen. Het gaat daar om 152 kamers met de mogelijkheid tot uitbreiding van nog eens 40 kamers in de toekomst.

Ook in de wijk Pietermaai wordt een grote all-inclusive hotel gebouwd met 300 kamers en 25 suits en zal er bij Santa Martha een nieuw all-inclusive hotel gebouwd worden met nog eens 300 kamers met de mogelijkheid dit uit te breiden naar 400. Dat betekent dat er de komende twee jaar op Curaçao minstens 1.177 kamers bijkomen.

Volgens Casha is de opvallende groei van hotelkamers op Curaçao niet direct reden tot zorgen. “Als de stoelcapaciteit die luchtvaartmaatschappijen aanbieden evenredig groeit met het aantal bedden is er geen probleem.”

“In het andere geval zal er helaas niet meer genoeg plek zijn voor de andere toeristen. Voor de economie op zich is een all-inclusive negatief omdat deze reizen in het buitenland geboekt worden en deze mensen op het eiland niks meer spenderen.”

Bron: NTR/CarbischNetwerk